NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

30,32 USD +1,64% (28.01.2021, 22:10)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (29.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Als die Finanzkrise 2008 zugechlagen habe, habe der Aktienkurs der Bank of America kollabiert. Das Management habe jedoch daraus gelernt und die US-Großbank in den folgenden Jahren saniert. Seit 2010 sei Brian Moynihan als CEO am Ruder. Er habe einen konsequenten Digitalisierungskurs eingeschlagen und die Kosten gedrückt. Bisher sei das Finanzinstitut auch gut durch die Corona-Krise gekommen. Davon könnten Aktionäre bereits im laufenden Jahr profitieren.Mit einem erwarteten 2021-er KGV von rund 13 sei die Aktie in etwa so hoch bewertet wie der Branchendurchschnitt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9 deute hingegen eine leichte Unterbewertung an. Interessant für Anleger seien aktuell aber auch die Ausschüttungen der Bank of America, sowohl was die Dividende betreffe als auch die Aktienrückkäufe.Die Mindestausstattung mit Eigenkapital habe die FED für die Bank auf 9,5% festgelegt. Aktuell betrage die harte Kernkapitalquote jedoch fast 12%. Das seien 36 Mrd. USD. Natürlich werde das Management nicht die komplette Summe ausschütten, aber ein Teil davon dürfte an die Anleger zurückgegeben werden. Aufgrund der allgemeinen Begrenzung von Aktienrückkäufen für US-Banken, könnte das Finanzinstitut im ersten Quartal maximal für 3,2 Mrd. USD eigene Aktien vom Markt nehmen. Zudem winke allerdings noch eine Dividendenrendite von aktuell geschätzten 2,4%.Die Bank of America-Aktie habe in den letzten Tagen deutlich korrigiert, nun sei der Kurs aber an der 50-Tage-Linie bei 29,50 USD nach oben abgeprallt und habe wieder nach oben gedreht. Wer noch nicht investiert sei, könne diese Chance nutzen und eine erste Position aufbauen. "Der Aktionär" erwarte für das laufende Jahr sukzessive steigende Aktienrückkäufe und auch höhere Ausschüttungen bei der Dividende. Der Aktienkurs sollte von der anziehenden US-Konjunktur profitieren, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:25,05 EUR +0,26% (29.01.2021, 10:44)