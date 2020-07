NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

23,22 USD -2,97% (17.07.2020)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (20.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Bank of America: Aktie hat Schlagseite - ChartanalyseNachdem die Aktien der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) schon zu Jahresbeginn unter die Unterstützungen bei USD 33,05 eingebrochen waren, beschleunigte sich der Ausverkauf in Folge der Corona-Krise zusehends und führte schließlich zu einem Einbruch unter das Tief des Jahres 2018 bei USD 22,66, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze sei der Wert bis an die USD 18,00-Marke zurückgefallen, ehe es Ende März zu einer Erholung gekommen sei, die zunächst mit einem Doppelhoch bei USD 25,32 geendet habe. Nach einer weiteren Verkaufswelle habe der Wert ab Mitte Mai erneut angezogen, die USD 25,32-Marke überwunden und eine neues Erholungshoch bei USD 29,01 erreicht. Dort, auf Höhe einer früheren, mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, hätten die Bären allerdings zugeschlagen und die Aktien wieder unter die USD 25,32-Marke gedrückt. Zuletzt sei der Wert an die Unterstützung bei USD 22,66 eingebrochen, von der er sich zuletzt leicht erholt habe.Ausblick: Der Abwärtstrend bei den Aktien der Bank of America sei weiter intakt und könnte durch den Kursrutsch der letzten Wochen neuen Schwung erhalten.Die Short-Szenarien: Könne die Aktie jetzt nicht nachhaltig über den Widerstand bei USD 25,32 ausbrechen, dürfte die USD 22,66-Marke schon in wenigen Tagen erneut attackiert werden. Ein Bruch der Unterstützung hätte ein bearishes Signal und zunächst eine Verkaufswelle bis USD 20,10 zur Folge. An dieser Stelle könnte der Wert eine Erholung einleiten. Werde die Unterstützung dagegen ebenfalls unterschritten, wäre eine weitere Abwärtswelle an das Jahrestief bei USD 17,95 und darunter bereits bis USD 16,00 wahrscheinlich.Die Long-Szenarien: Auch ein Anstieg über die USD 25,32-Marke würde den Wert nur kurzfristig aus den Klauen der Bären befreien und zu einer Erholung bis USD 26,50 führen. Erst darüber wäre ein bullishes Signal aktiv und ein Anstieg bis USD 29,01 und die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von USD 30,00 zu erwarten. (Analyse vom 20.07.2020)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:20,26 EUR -0,39% (20.07.2020, 08:00)