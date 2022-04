Börsenplätze Banco Santander-Aktie:



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (06.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Die Inflation galoppiere und Sparer würden ihre Guthaben dahinschmelzen sehen. Deshalb seien an der Börse Aktien mit einer attraktiven Dividendenrendite gefragt. Eine günstige Bewertung sei ebenfalls wichtig, denn sie biete einen Puffer bei einer Korrektur. Anleger könnten daher bei dieser Aktie zugreifen: Banco Santander.Banco Santander sei eine der größten Banken auf der Iberischen Halbinsel und habe ein breit diversifiziertes Geschäft. Segmente in Russland der Ukraine würden nicht existieren, ebenso wie nennenswerte Forderungen in diesen Ländern.Im laufenden Jahr sei der europäische Bankensektor mit einem KGV von 8 bewertet. Das sei günstiger als viele andere Branchen, Banco Santander komme sogar auf 6. Das sei auch für die Aktie selbst günstig, denn auf Sicht von zehn Jahren habe das KGV im Schnitt bei 10 gelegen. Die für das Geschäftsjahr erwartete Dividendenrendite von 6,4% sei in der aktuellen Situation ebenfalls ein Hingucker. Für 2022 rechne der Konsens noch mit 5%. In den kommenden Jahren solle die Rendite wieder steigen.Drehe der Kurs an der 200-Tage-Linie bei Euro wieder nach oben, dann könnten Neueinsteiger zugreifen. Das nächste Ziel liege dann auf Höhe des Verlaufshochs bei 3,40 Euro. Eine Unterstützung befinde sich hingegen um 3,13 Euro auf Schlusskursbasis in Form des GD50.Die Banco Santander-Aktie sei eine laufende Empfehlung. Ein Stopp werde bei 2,45 Euro gesetzt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link