WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (30.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF).Laut Unternehmensangaben müsse Banco Santander in Q4/2017 eine Firmenwertabschreibung über rund 600 Mio. Euro (nach Steuern) vornehmen. Davon würden 500 Mio. Euro auf die Beteiligung an der Santander Consumer USA Holdings entfallen. Ursächlich sei demnach ein Gewinnrückgang im Vergleich zu früheren Jahren. Auf die harte Kernkapitalquote nach Basel III habe die Wertberichtigung aber keine Auswirkung. Außerdem habe Banco Santander über den Abschluss des Verkaufs von 100% der Anteile an der Allfunds Bank informiert. Dieser sei Teil der zuvor erzielten Vereinbarung gewesen, die ausstehenden 50% an der Santander Asset Management von Warburg Pincus und General Atlantic zu übernehmen.Beide Transaktionen würden zu einer Belastung der harten Kernkapitalquote nach Basel III von 9 Basispunkten (zum 30.09.2017: 10,8%) führen. Der von dem Analysten bisher nicht berücksichtigte Einmalertrag aus dem Allfunds-Anteilsverkauf von 300 Mio. Euro sei darin schon berücksichtigt. Sowohl EPS- als auch Dividendenzielsetzung für 2017 und 2018 seien laut Banco Santander nicht gefährdet. Das Wertpapier habe auf die Nachrichten in einem freundlichen Umfeld für Bankaktien mit einem Kursanstieg von 2% reagiert. Der analyst habe seine Gewinnprognose für 2017 leicht gesenkt (EPS: 0,39 (alt: 0,40) Euro). Im Hinblick auf das gegenwärtige Bewertungsniveau und die von ihm erwartete Eigenkapitalrendite in 2018 erscheine ihm das Kurspotenzial des Titels begrenzt.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Santander-Aktie. Das Kursziel werde weiterhin bei 6,40 Euro gesehen. (Analyse vom 30.11.2017)Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:5,74 EUR +0,40% (30.11.2017, 09:45)Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:5,772 EUR +1,58% (30.11.2017, 10:09)ISIN Banco Santander-Aktie:ES0113900J37