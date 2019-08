Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

WKN Ballard Power Systems-Aktie:

Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (01.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Brennstoffzellen-Urgestein Ballard Power überzeuge die Investoren mit seinem Quartalsbericht - was dem ganzen Sektor am Donnerstag Rückenwind verleihe. So hätten die Ballard-Umsätze im zweiten Quartal mit 23,7 Millionen Euro um 6 Prozent über dem Konsensus gelegen. Das sei keine Selbstverständlichkeit: Im Vorquartal hätten die US-Amerikaner die Schätzungen noch um 20 Prozent verfehlt.Zwar sei ein Verlust ausgewiesen worden, doch die Nachfrage nach neuen Brennstoffzellen-Anwendungen nehme derzeit rasant zu. So sei der 12-Monats-Auftrasgsbestand um 67 Prozent auf 127 Millionen Dollar gestiegen - die Aktie habe nachbörslich 3 Prozent zugelegt.Randy MacEwen, CEO, unterstreiche: "Wir sehen derzeit beispielloses Interesse und Entwicklungen im Bereich Brennstoffzellen-Elektromobilität." Dazu gehöre etwa das Projekt, bis 2023 ganze 1.000 Wasserstoff-Busse für europäische Städte auszustatten. MacEwen spreche von einem "globalem Megatrend", der sich gerade "beschleunige". "Es gibt klare Signale, dass die Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche an einem aufregenden Punkt ihrer Evolution angekommen ist." Man sei führend darin, Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzellen auszustatten und sehe 2020 "starkes Wachstum."