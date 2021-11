NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,32 USD -3,93% (02.11.2021, 21:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (03.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Im Anschluss an die fulminante Kursrally sei die Ballard Power Systems-Aktie im Februar in eine scharfe Korrekturphase übergegangen. Der Titel habe dabei die Hochpunkte der Jahre 2003 und 2006 lehrbuchmäßig zurückgetestet. Auf dieser Basis würden die Tiefs vom Mai und Oktober bei 12,80/12,78 USD die Leitplanken eines möglichen Doppelbodens bilden. Der mögliche Stimmungswandel finde inzwischen auch bei den quantitativen Indikatoren seinen Niederschlag.Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in diesem Zusammenhang das frische MACD-Kaufsignal sowie die bereits abgeschlossene Bodenbildung im Verlauf des RSI. Das zuerst angeführte, positive Schnittmuster seitens des Trendfolgers sei zudem auf historisch niedrigem Niveau entstanden. In diesem Kontext würde ein nachhaltiger Spurt über die Marke von 19 USD für den Abschluss der diskutierten Trendwende und damit einen charttechnischen Befreiungsschlag sorgen. Rein rechnerisch ergebe sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von rund 6 USD. Das im Umkehrschluss daraus resultierende Kursziel von 25 USD harmoniere gut mit den Hochpunkten vom Frühjahr. Das Septemberhoch bei 17,28 USD bietet sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 03.11.2021)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:15,925 EUR +0,09% (03.11.2021, 09:03)