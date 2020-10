Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (21.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Chartbild der Ballard Power Systems-Aktie habe sich deutlich eingetrübt. Nach einem starken Kursanstieg, der aus einem Formationsausbruch resultiert sei, folge nun eine Gegenbewegung. Neue Verkaufssignale könnten jetzt für weitere Gewinnmitnahmen sorgen. Auf diese Marken sollten Anleger unbedingt achten.Ende September ei der Ballard Power Systems-Aktie der Ausbruch aus ihrer Dreiecksformation gelungen. Diese habe der Kurs seit dem Allzeithoch Anfang Juli bei 21,61 USD ausgebildet. Während des Anstiegs habe der Wert zudem die 50-Tage-Linie bei 15,19 USD durchbrochen und sei daraufhin auf ein Zwischenhoch bei 19,18 USD geklettert. Von dort aus sei es allerdings zur Trendwende gekommen und die Ballard Power Systems-Aktie habe bis heute rund 13% zurückgesetzt. Hinzu komme, dass der Stochastik-Wert vom überkauften in den neutralen Bereich zurückgekehrt sei und sich die Durchschnittslinien des MACD-Indikators gekreuzt hätten. Diese starken Verkaufssignale könnten den Abverkauf jetzt beschleunigen.Aus charttechnischer Sicht sei es nun recht wahrscheinlich, dass der Kurs weiter bis an die 50-Tage-Linie falle, die momentan bei 15,91 USD verlaufe. Rutsche die Ballard Power Systems-Aktie auch unter diese Unterstützung, würden weitere Rücksetzer bis an die 14-USD-Marke drohen.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: