Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

2,54 EUR +0,79% (09.11.2018, 11:16)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

2,89 USD -1,03% (08.11.2018, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (09.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ursache für die schwache Umsatzentwicklung bei Ballard Power in Q3/2018 liege in erster Linie am China-Geschäft. CEO Randy McEwen führe dies auf den langsamen Ausbau von Wasserstofftankstelllen und Verzögerungen bei der Zertifizierung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen zurück. Somit rücke eine nachhaltige, profitable Geschäftsentwicklung bei dem Unternehmen in weitere Ferne, Anleger würden die Ballard Power Systems-Aktie abstrafen.Im Zuge des Abverkaufs nach den schwachen Zahlen sei der Titel nach der 200-Tage-Linie auch unter den vom AKTIONÄR angegebenen Stopp von 2,45 Euro gefallen und sei verkauft worden.Anleger sollten das Unternehmen nicht abschreiben. Trotzdem drängt sich aktuell kein Einstieg in die Ballard Power Systems-Aktie auf, interessierte Anleger warten frische Impulse ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2018)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: