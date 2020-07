Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (27.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard-Power-Aktie sei im Zuge der branchenweiten Korrektur zuletzt unter den Stoppkurs gefallen und folglich ausgestoppt worden. Dabei sei der Megatrend Wasserstoff weiter en vogue. "Der Aktionär" zeige, wie Analysten die Papiere des Brennstoffzellenproduzenten jetzt konkret einstufen würden und wie Anleger handeln sollten.Die regelmäßig von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hätten sich zuletzt, trotz der Kurskorrektur, positiv gestimmt gezeigt: Derzeit würden sechs von insgesamt neun Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, drei würden die Papiere als Halteposition sehen und keiner rate auf dem aktuell zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege dabei bei 19,02 Dollar.Allerdings sollten Anleger diese Einstufungen durchaus kritisch hinterfragen, da die Ballard-Power-Aktie im Moment überwiegend von kleineren Analysehäusern gecovert werde und sich nicht in den Coverage-Listen bekannter Investmentbanken befinde.Jedoch hätten sich auch die weniger bekannten Analysten zuletzt zurückhaltender gezeigt: Jeff Osborne, Analyst bei Cowen, sehe die Ballard-Power-Aktie derzeit bei 12,50 Dollar fair bewertet und habe die Papiere mit "Market Perform" eingestuft. TD-Securities-Analyst Aaron MacNeil habe die Anteilsscheine von Ballard Power am Donnerstag hingegen mit "halten" und einem Kursziel von 14,00 Dollar eingestuft.Die Korrekturbewegung bei Ballard sei weiter im Gang. "Der Aktionär" habe bereits frühzeitig zur Realisierung von Teilgewinnen geraten, inzwischen sei Aktie mit Gewinn ausgestoppt worden.Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen und vorerst an der Seitenlinie verbleiben, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link