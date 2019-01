NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (03.01.2019/ac/a/n)





Das Jahr 2018 sei ein Auf und Ab beim kanadischen Brennstoffzellen-Hersteller. Positiv: In Kalifornien habe Ballard Power wichtige Fortschritte bei laufenden Projekten erzielt und mit Weichai Power einen neuen Großaktionär gewonnen. Bei den Quartalszahlen habe das Unternehmen allerdings einmal mehr enttäuscht. Als Ursache für das schlechte Abschneiden habe Ballard Power ein schwächelndes Geschäft in China genannt. Anleger sollten aber den Brennstoffzellen-Markt im Reich der Mitte nicht abschreiben. Im Gegenteil!Im gestrigen Handel habe die Ballard Power Systems-Aktie mit einem Kurssprung auf die sich scheinbar aufhellenden Rahmenbedingungen für Brennstoffzellen in China reagiert. Nun treffe das Papier auf eine hartnäckige Widerstandszone. Gelinge der nachhaltige Sprung über die 3-Dollar-Marke, könnten ausnahmslos spekulative Anleger die Ballard Power Systems-Aktie wieder ins Auge fassen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2019)