NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,19 USD +7,44% (19.09.2018, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (20.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Heute öffne offiziell die internationale Automobilaustellung für Nutzfahrzeuge (IAA) in Hannover die Türen. Das kanadische Unternehmen werde auf der Messe eine Brennstoffzelle der nächsten Generation vorstellen. Dabei setze Ballard Power auf mehr Effektivität und Effizienz. Bereits im Vorfeld der IAA profitiere die Ballard Power Systems-Aktie und markiere ein massives Kaufsignal.Dank des Kurssprungs setze das Papier die dynamische Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fort. Die monatelange Bodenbildung sei damit endgültig abgeschlossen. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und den Stopp bei 2,45 Euro beachten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2018)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,80 EUR +6,15% (20.09.2018, 10:55)