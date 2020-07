NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,38 USD +6,37% (14.07.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

26,38 CAD +6,24% (14.07.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (15.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Aktien würden weiter en vogue bleiben. Daran ändere auch die in den vergangenen Tagen eingesetzte Kurskorrektur bei einem Großteil der Hype-Aktien nichts. Derweil könnte ein neuer Blogeintrag von Ballard Power die Wasserstofffantasien der Anleger bald wieder anheizen.Konkret gehe es bei besagtem Online-Artikel um ein Interview vom 9. Juli mit Grant Strem, dem CEO von Proton Technologies Canada. Im Rahmen der Interviewreihe von Ballard Power zu neuen Wasserstofftechnologien berichte dieser von fast unglaublichen Möglichkeiten der Wasserstoffgewinnung. Demnach habe Proton Technologies Canada ein Verfahren zu Wasserstoffgewinnung aus dem Erdboden aufgegebener Ölfelder entwickelt.Aus charttechnischer Sicht habe in den vergangenen Tagen eine erste Korrekturbewegung bei Ballard Power eingesetzt, nachdem sich die Aktie zuvor seit Jahresbeginn mehr als habe verdoppeln können. Anleger sollten sich davon aber nicht beirren lassen, diese Verschnaufpause sei nach dem rapiden Kursanstieg mehr als überfällig gewesen. Wer bereits investiert sei, halte an der Position fest und streiche weitere Teilgewinne ein. Neueinsteiger sollten hingegen vorerst weiter abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)