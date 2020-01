Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (03.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Es sei ein Auftakt nach Maß für die börsennotierte Wasserstoff-Riege: Bei Ballard Power, ITM Power und Co würden die Kursgewinne sprudeln, ein Kaufsignal jage das nächste. Der vom "Aktionär" ins Leben gerufene Wasserstoff-Index sei indes auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Allein gestern habe der Index knapp acht Prozent zugelegt.Maßgeblich zur Performance beigetragen habe im gestrigen Handel ITM Power. An der Börse in London seien die Anteile um 13,9 Prozent auf 81 Britische Pence geklettert. Das positive Marktumfeld für Wasserstoff-Werte und Fortschritte bei einem Vorzeigeprojekt hätten Anleger in Ekstase versetzt. Der ITM-Power-Aktie sei damit das Break über die Marke von 80 Pence gelungen.Zum Jahresauftakt hätten auch die Papiere des Brennstoffzellen-Urgesteins Ballard Power brilliert. An der Nasdaq seien die Papiere um 11,4 Prozent auf glatt 8,00 Dollar nach oben geschnellt. Damit habe die Aktie den höchsten Stand seit März 2014 erreicht. Inzwischen betrage der Börsenwert von Ballard Power sehr sportliche 1,8 Milliarden Dollar.Auch die schwedische PowerCell sei nicht zu stoppen. An der Heimatbörse in Stockholm sei die Aktie des Brennstoffzellen-Entwicklers um 9,2 Prozent auf 168,40 Schwedische Kronen gestiegen. Damit fehle nur noch ein Hauch bis zu neuen Rekordständen. Bei 169,20 Kronen hätten die Anteile im Vorjahr ein Rekordhoch markiert. Mit dem Ausbruch aus dem Dreieck nach oben habe die PowerCell-Aktie ein starkes Kaufsignal generiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.