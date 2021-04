Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,585 EUR -2,99% (21.04.2021, 15:23)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,32 USD -4,64% (20.04.2021)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

24,41 CAD -3,90% (20.04.2021)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ambitionen des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen Ballard Power seien groß. Die Strategie des CEO Randy MacEwen sehe vor, unterschiedliche Nischen im rasant wachsenden Weltmarkt für Brennstoffzellen zu besetzen. Nun sei eine Mitgliedschaft im Hydra-Konsortium bekannt gegeben worden, das die Dekarbonisierung im Bergbau vorantreibe.Als Mitglied der Organisation werde Ballard emissionsfreie Brennstoffzellensysteme liefern, um Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu unterstützen. Schwere Bergbaumaschinen sollten zukünftig mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien anstelle von Diesel betrieben werden.Zu den Mitgliedern des Hydra-Konsortiums würden Mining3 (eine Forschungsorganisation in der globalen Bergbauindustrie) und Engie (ein französischer Energieversorgungskonzern) gehören. Die Partner würden planen, einen Prototyp einer 200-kW-Brennstoffzelle zu entwickeln und anschließend unter Bergbaubedingungen zu testen. Letztendlich solle ermittelt werden, ob das Konsortium ein Scale-up der Wasserstofflösung in Betracht ziehe.Ein weiterer Kursrutsch bis 15 Dollar ist durchaus möglich, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: