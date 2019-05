NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,16 USD +5,58% (22.05.2019, 22:00)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,59 CAD +6,27% (22.05.2019, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (23.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Unternehmens sei einfach nicht zu bremsen. Charttechnisch gebe der Brennstoffzellen-Spezialist weiter eine gute Figur ab. Nach einer kurzen Verschnaufpause könnte die Ballard Power Systems-Aktie sogar das 52-Wochen-Hoch bei 4,62 USD in Angriff nehmen. Knacke sie auch diese Marke, sollte das Mehrjahreshoch bei 5,94 USD angesteuert werden.Angesichts der fulminanten Aufwärtsbewegung sei es aber an der Zeit, für eine Konsolidierung. Die langfristigen gleitenden Durchschnitte lägen mittlerweile deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Die 200-Tage-Linie verlaufe aktuell bei 3,31 USD, die 100-Tage-Linie bei 3,32 USD nur knapp darüber. Auch der kurzfristige Indikator, der GD50, liege bei 3,36 USD.Zuletzt habe Ballard Power für positiven Newsflow gesorgt. An dieser Stelle sei der Auftrag von Wrightbus oder die Zusammenarbeit mit ABB und anderen Unternehmen an einem Projekt in Frankreich zu nennen. "Der Aktionär" habe vor dem charttechnischen Ausbruch auf die spannende Situation bei der Ballard Power Systems-Aktie hingewiesen. Anleger, die der Trading-Empfehlung gefolgt seien, könnten dem Trend folgen und an der Position festhalten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2019)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,799 EUR +1,99% (23.05.2019, 13:29)