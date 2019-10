Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,459 EUR +1,69% (02.10.2019, 10:52)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,83 USD -1,23% (01.10.2019)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,39 CAD -1,24% (01.10.2019)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (02.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Brennstoffzellenmodule von Ballard Power sollten in Zukunft das weltweit erste emissionsfreie Kanalschubboot ELEKTRA in Deutschland antreiben. Die Kanadier würden planen, mit dem Logistik-Dienstleister BEHALA und anderen Konsortialpartnern zusammenzuarbeiten, um das Projekt zu realisieren. Der Baubeginn sei für Oktober 2019 vorgesehen, bis Ende 2020 solle der Bau von ELEKTRA abgeschlossen sein.Laut der Homepage von BEHALA besteche ELEKTRA durch sein Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf den Hauptantrieb und die Energieversorgung an Bord beim Frachttransport. Damit habe es eine Art Vorbildfunktion als emissionsfreies Arbeitsschiff hinsichtlich ökologischer Anforderungen innerhalb sensibler Regionen."Das Besondere an der ELEKTRA ist das neue Energie-System. Die ELEKTRA ist lediglich der Träger dieses Systems. Die Binnenschifffahrt ist bislang durchgehend nicht CO2-neutral. Gerade für Ballungsräume macht das Energie-System Sinn, weil es emissionsfrei ist und Lärmschutz garantiert. Die Idee, Wasserstoff als Treibmittel zu nutzen, ist schon in den 1960er Jahren entwickelt worden", beschreibe Prof. Gerd Holbach von der TU Berlin das Besondere an diesem Leuchtturmprojekt.Die Pleite des Ballard-Kunden Wrightbus und der schwächelnde Gesamtmarkt hätten bei der Ballard-Power-Aktie zu Gewinnmitnahmen geführt. Der langfristige Aufwärtstrend seit Jahresbeginn sei allerdings intakt. Investierte Anleger halten an der verbleibenden Position fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: