Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,20 EUR -1,23% (18.10.2018, 16:10)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

USD 3,69 0,00% (18.10.2018, 16:05)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Auf der internationalen Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge (IAA) in Hannover habe Ballard Power eine neue Brennstoffzellen-Generation für Heavy-Duty-Fahrzeuge präsentiert. Gerade im Schwerlastverkehr nehme die Nachfrage nach der Technologie spürbar Fahrt auf. Das unterfüttere der letzte Auftrag, den Ballard Power aus Kalifornien vermelden könne. Für ein Projekt im Hafen von Los Angeles werde der Brennstoffzellen-Spezialist Module für zwei Hafentrucks liefern. Unterstützt werde das Pilotprojekt von der Non-Profit-Forschungs- und Entwicklungsorganisation GTI. Die Brennstoffzellenmodule, die das Unternehmen liefern werde, würden mit einer Leistung von 85 Kilowatt aufwarten. Für 2019 peile man die Auslieferung an.Wer auf den nachhaltigen Durchbruch der Brennstoffzellen-Technologie setzen möchte, komme an der Ballard-Power-Aktie nicht vorbei.Bei Kursschwäche bleibt die Ballard Power Systems-Aktie ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zur Absicherung diene ein Stopp bei 2,45 Euro. (Analyse vom 18.10.2018).Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: