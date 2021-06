Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Mit dem Anstieg auf 18 Dollar habe die Aktie von Ballard Power die wichtige 50-Tage-Linie nach oben durchkreuzt. Das Papier habe in dieser Woche von einem Folgeauftrag profitiert. In dem dynamischen Marktumfeld habe sich New Flyer, ein Hersteller von Stadtbussen, für weitere 20 Brennstoffzellenmodule von Ballard entschieden.Die 20 Brennstoffzellen-Elektrobusse sollten in Oakland (US-Bundesstaat Kalifornien) eingesetzt werden. Damit steige die Zahl der von Ballard in Kalifornien betriebenen New Flyer FCEBs (Fuel cell electric buses) auf 45 Stück. Das Unternehmen plane, alle Module noch in diesem Jahr an New Flyer auszuliefern.Ballard verzeichne eigenen Angaben zufolge ein steigendes Interesse der kalifornischen Verkehrsbetriebe an emissionsfreien Bussen. Der Bundesstaat schreibe vor, dass ab 2023 insgesamt 25 Prozent der von den Verkehrsbetrieben gekauften Busse emissionsfrei sein müssten. Bis 2026 müssten die Hälfte und bis 2029 alle Busse ohne CO2-Emissionen auskommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: