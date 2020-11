Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

17,475 EUR +7,11% (23.11.2020, 16:57)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,00 USD +3,68% (23.11.2020, 16:42)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

26,26 CAD +3,96% (23.11.2020, 16:45)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (23.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power-Aktie habe wieder starken Aufwind bekommen. Noch vor rund zwei Wochen habe der kanadische Brennstoffzellenhersteller in seine Bücher blicken lassen und sei daraufhin auf Talfahrt gegangen. Das Papier habe sich nun wieder von der schlechten Nachricht erholt und locke mit einem neuen Kaufsignal.Ende Oktober sei es bei der der Ballard Power-Aktie zu dem angekündigten Rücksetzer bis knapp über die 14-Dollar-Marke gekommen. Von dort aus sei der Wert wieder bis an die 100-Tage-Linie bei etwa 16 Dollar gestiegen und habe daraufhin knapp zwei Wochen um diese geschwankt.Unter stark zunehmendem Handelsvolumen habe sich das Papier am vergangenen Montag deutlich von dieser Unterstützung abgesetzt und sei nun bis an die 20-Dollar-Marke gestiegen. Während des starken Anstiegs habe die Aktie dabei gestern den massiven Widerstand am Oktober-Hoch bei 19,21 Dollar durchbrochen.Werde der Ausbruch heute bestätigt, sei mit einer anhaltenden Aufwärtsbewegung zu rechnen. Könne auch die Hürde am Mehrjahreshoch bei 21,61 Dollar erfolgreich überwunden werden, sei aus technischer Sicht ein Anstieg bis rund 26 Dollar wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.