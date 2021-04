Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie vom kanadischen Brennstoffzellenhersteller sei in den letzten Monaten massiv unter Druck gekommen. Der Kursrutsch habe sich allerdings verlangsamt und der Titel habe erneut die Unterstützung an der 200-Tage-Linie getestet. Dabei habe die Aktie von Ballard Power ein interessantes Chartmuster ausgebildet. Diese Marken seien für den weiteren Verlauf von hoher Bedeutung.Die Papiere von einige Wasserstoff-Titeln würden sich zunehmenden von dem Einbruch im Februar erholen. Etwas anders sehe die Lage bei Ballard Power aus. Der Erholungsversuch laufe bisher schleppend an. Anfang März sei die Aktie in Folge der breiten Kursrückgänge im Sektor auf ein Mehrmonatstief bei 20,25 Dollar gefallen. Von diesem Punkt aus sei die erste Gegenbewegung gestartet. Der Kurs habe sich in wenigen Tagen über 35 Prozent verteuert und ein neues Mehrmonatshoch bei 27,38 Dollar erreicht. Anschließend sei der Preis der Papiere erneut bis an den GD200 bei 21 Dollar zurückgefallen.Ende März sei der zweite Erholungsversuch der Aktie mit einem Kursplus von 21 Prozent weniger dynamisch verlaufen als der Erste. Vom Zwischenhoch bei 25,60 Dollar sei es erneut zurückgegangen. Die Talfahrt sei Punktgenau am Mehrmonatstief bei 20,25 Dollar gestoppt worden. Damit habe der Unterstützungsbereich zum dritten Male in Folge gehalten - ein gutes Zeichen.Der Preisbereich zwischen 20 bis 22 Dollar steche zudem in der historischen Betrachtung als markantes Handelslevel hervor. Während dieser Bereich im letzten Jahr als Widerstand fungiert habe, sei er dieses Jahr mehrfach als Unterstützung bestätigt worden. Händler würden dieses Level mit hoher Aufmerksamkeit beachten. Falle die Aktie nachhaltig unter 20 Dollar, drohe ein weiterer Kursrutscher bis 18 Dollar.Für kurzfristige Trader könnte die aktuelle Kursnotierung für einen antizyklischen Einstieg interessant sein, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link