Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (03.06.2019/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Bafin droht Commerzbank mit Geldbuße - AktiennewsAuf die zweitgrößte deutsche Privatbank kommt möglicherweise eine Geldbuße zu, so die Experten von "FONDS professionell".Die Finanzaufsicht untersuche derzeit, ob das Geldinstitut die Märkte 2016 zu spät über seine neue Strategie informiert habe.Habe die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) Anleger im Jahr 2016 womöglich zu spät über umfangreiche Sparmaßnahmen und Neuaufstellungen informiert? Das prüfe derzeit die Finanzaufsicht Bafin, würden diverse Medien unter Berufung auf Insider berichten. Die Bank habe damals zuerst den Aufsichtsrat über ihre Strategie "Commerzbank 4.0" in Kenntnis gesetzt. Die Neuausrichtung habe unter anderem den Abbau von 9.600 Vollzeitstellen vorgesehen. Erst nach dem Gespräch habe das Unternehmen eine Pflichtmeldung an Investoren herausgegeben."Es gibt eine Untersuchung wegen einer möglicherweise zu spät abgegebenen Ad-hoc-Mitteilung", habe eine Bafin-Sprecherin dem "Handelsblatt" bestätigt. Das Verfahren laufe noch. Details zur Höhe des Bußgeldes und dazu, wann eine Entscheidung fallen solle, habe die Sprecherin nicht genannt. Die Commerzbank habe sich zu der Angelegenheit nicht äußern wollen, schreibe das "Handelsblatt".Bei Verstößen gegen die Publizitätsvorschriften könne die Finanzaufsicht ein Bußgeld von bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes des Unternehmens verhängen. Bemessungsgrundlage sei das Jahr vor dem Vergehen. 2015 habe die Commerzbank Erträge von 9,76 Milliarden Euro erwirtschaftet, berichte das "Handelsblatt". Somit drohe dem Institut im schlimmsten Fall eine Strafe von 195 Millionen Euro.