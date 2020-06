(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.



Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (04.06.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin mit "kaufen".Nach der initialen Meldung am Abend des 03.06.2020 habe B.R.A.I.N. am 04.06.2020 die Kapitalerhöhung zu einem Preis von 8,30 Euro pro neuer Aktie erfolgreich abgeschlossen, an der sich auch der Hauptgesellschafter, die MP Beteiligungs-GmbH beteiligt habe. Die Gesellschaft habe auf diesem Weg ungefähr 15 Mio. Euro eingesammelt (beabsichtigt sei laut Erstmeldung ein Bruttoemissionserlös von 13 Mio. Euro gewesen) und möchte den Nettoerlös maßgeblich für eine Expansion der Produktionskapazitäten sowie für F&E-Investitionen zur Ausbeutensteigerung der hauseigenen mikrobiellen Produktionsstämme nutzen. Die Transaktion erhöhe das Grundkapital der Gesellschaft um ca. 1,8 Mio. neue Aktien. Die Aktien würden am 09.06.2020 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 11.06.2020 in die bestehende Notierung einbezogen.Im Bereich der F&E-Investitionen beabsichtige B.R.A.I.N. die Erlöse für das Host-Strain-Development-Programm zu verwenden. Das Ziel des Programms sei die Verbesserung der proprietären Mikroorganismen für die Produktion von Enzymen und Naturstoffen mit dem Ziel die Ausbeute zu erhöhen. Darüber hinaus plane B.R.A.I.N. weitere Investitionen in die Fermentations- und Produktionskapazitäten am Standort in Cardiff, UK. Die verbleibenden Mittel würden für opportunistische Akquisitionen behalten, sofern sich in naher Zukunft günstige Möglichkeiten ergeben würden. Das Ziel der Zukäufe bleibe dabei die Verbesserung der Produktionskapazitäten.Die Transaktion erhöhe das Grundkapital der Gesellschaft von 18,1 Mio. auf ca. 19,9 Mio. Stück. Daraus resultiere eine Verwässerung des Kapitals um ca. 9%. Der Analyst habe entsprechend seine EPS-Schätzungen angepasst.Der Analyst habe sein DCF-Modell unter Verwendung der neuen Aktienanzahl aktualisiert und kalkuliere eine fairen Wert von 297,1 Mio. Euro oder 14,96 Euro pro Aktie für B.R.A.I.N.Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: