Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (03.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) mit "kaufen" auf.Die B.R.A.I.N. AG (BNN) operiere im dynamischen Markt der Bioökonomie mit dem Fokus auf den Marktsegmenten Nutrition & Health, Skin Care sowie Industrial BioSolutions und bediene damit Kunden aus der Chemie-, Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie. Getrieben durch einen gesellschaftlichen Wandel und technologischen Fortschritt würden diese Branchen eine deutliche Entwicklung aufgrund der sukzessiven Einführung von nachhaltigen Rohstoffen und Produktionsverfahren erfahren und B.R.A.I.N. somit starke Wachstumspotenziale bieten. Die Aktienanalysten von FMR Research sähen den aktuellen Corona-Virus-beeinflussten Aktienkurs von 8,86 Euro als eine günstige Einstiegsmöglichkeit.Im vergangenen Geschäftsjahr habe B.R.A.I.N. die überdurchschnittlichen Wachstumsraten aus dem davorliegenden Jahr noch einmal deutlich verbessern können und den Umsatz von 27,1 Mio. Euro in 17/18 auf 38,6 Mio. Euro in 18/19 (YoY +42,5%) gesteigert. Diese äußerst positive Entwicklung habe sich ebenfalls auf EBIT-Ebene gezeigt, welche im gleichen Zeitraum von -9,6 Mio. Euro auf -7,2 Mio. Euro habe verbessert werden können.Unter der Leitung des neuen CEO Adriaan Moelker wolle sich B.R.A.I.N. zukünftig weitere Geschäftsoptionen erschließen und gleichzeitig von fortschreitenden Kostensenkungseffekten profitieren. Durch das riesige, unternehmenseigene BioArchiv und extensive Technologieportfolios besitze B.R.A.I.N. die nötigen Voraussetzungen, um die nächsten Expansionsphasen erfolgreich zu meistern.Auch die Aktienanalysten von FMR Research würden für B.R.A.I.N. weitere erfolgreiche Wachstumsjahre erwarten: Für 19/20e würden sie ein EBITDA von -1,3 Mio. Euro und ein EBIT von -4,6 Mio. Euro prognostizieren. 20/21e würden die Aktienanalysten ein positives EBIT von +0,4 Mio. Euro erwarten, was einer EBIT-Marge von 0,7% entspreche. Für 21/22e würden sie mit einem erneut verbesserten EBIT von +3,3 Mio. Euro und einer Marge von 5,2% rechnen.Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: