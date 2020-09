Börsenplätze B.R.A.I.N.-Aktie:



Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (01.09.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN).Im 9M/19-20 habe sich das negative EBITDA auf EUR -0,91 Mio. verbessert (Vj.: -EUR -2,3 Mio.), es habe also vom guten Q1 und Q3 profitiert, wie die Fachanalysten in ihrer jüngsten Studie zum Bio-Ökonomie-Unternehmen aus Südhessen schreiben. In der Konsequenz bliebe der offizielle Ausblick für 2019/20 unverändert. Er "sieht bei organischem Umsatzwachstum einen zum Vorjahr reduzierten EBITDA-Verlust vor" - und bleibe mit dem "Corona"-Zusatz "vielleicht etwas verlangsamt" versehen.B.R.A.I.N. bleibe wohl in der Investitionsphase, so die Aktienexperten. Rund EUR 15 Mio. frisches Eigenkapital sei durch eine 10%ige Barkapitalerhöhung im Juni eingeworben worden; Zuvor, am 07.07.20 habe COO Ludger Roedder aufgrund "unterschiedlicher strategischer Vorstellungen im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung" den Vorstand verlassen, der b.a.w. aus dem CFO (ab GJ 20-21: Lukas Linnig, Leiter Finanzen) und dem CEO bestehen solle.Die nachhaltige Trendwende und die "konsequente Kommerzialisierung" solle unter dem seit Februar 2020 amtierenden CEO Adriaan Moelker (vormals AB Enzymes GmbH), umgesetzt, sprich das Unternehmen profitabel, werden; konstatieren die Aktienexperten der Research-Boutique.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bleiben bei ihrem vorsichtigen "halten"-Urteil für die B.R.A.I.N.-Aktie. (Analyse vom 01.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link