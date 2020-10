Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.China wolle bis 2060 klimaneutral werden. Bedeute im Umkehrschluss, dass unter anderem neue Mobilitätsformen mehr und mehr an Bedeutung gewinnen würden beziehungsweise müssten.Die Experten der Citigroup haben mehrere Unternehmen herausgearbeitet, die von den Plänen der chinesischen Regierung langfristig profitieren werden. Neben Xinyi Solar oder ENN Energy würden die Analysten auch BYD hervorheben. Die Aktie sei auf ein neues Allzeithoch geklettert.Die Vorbestelllungen für den Elektroflitzer "Han" würden alle Erwartungen übertreffen und mit der "Blade-Battery" habe BYD ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen traditionellen Automobil-Herstellern.Mit dem "Han" habe BYD einen echten Hingucker im E-Mobility-Segment positioniert. Das neue Modell und die darauf aufbauenden Elektroflitzer könnten BYD in Zukunft einen neuen - positiven - Anstrich verpassen.Ohnehin würden sich die chinesischen Aktienmärkte derzeit im Gegensatz zu Europa und den USA extrem stabil zeigen. In Folge dessen sei die BYD-Aktie an der Heimtabörse in Hongkong auf ein neues Allzeithoch in Höhe von 149,10 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 16,37 Euro geklettert. Das Papier besteche durch eine hohe relative Stärke. Das Kursziel für die BYD-Aktie wird von 17,50 Euro auf 20,00 Euro nach oben angepasst, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2020)