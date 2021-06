Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

20,18 EUR -1,90% (07.06.2021, 15:24)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BYD befinde sich nach dem starken Anstieg der vergangenen Wochen in einer kleinen Konsolidierungsphase. Unterdessen habe der chinesische Autohersteller weitere Details zu seiner Elektro-Offensive in Europa verkündet. Bekannt sei nun unter anderem der Verkaufspreis für den elektrischen SUV.599.900 Kronen (knapp 60.000 Euro) rufe BYD auf.Die ersten 100 Fahrzeuge seien seit heute auf dem Weg von Schanghai nach Norwegen. Sie sollten bis Ende des Sommers bei den Händlern sein.Die Meldung dürfte keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Kurs haben, da die groben Eckdaten bereits bekannt waren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link