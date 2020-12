Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

18,53 EUR -1,30% (10.12.2020, 15:07)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

175,10 HKD -2,18% (09.12.2020)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (10.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Rund 169.000 sogenannte New Energy Vehicles (BEVs, PHEVs und FCEVs) seien laut der China Passenger Car Association im November in China verkauft worden. Das entspreche einen Plus von 136,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Wie BYD bereits vor wenigen Tagen berichtet habe, habe man im November 26.690 Elektro- und Hybridmodelle verkauft, was einem Anstieg von 137,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche.Neben BYD würden Tesla und SAIC zu den großen Nutznießern des schnellen Hochlaufs der Elektromobilität in China gehören.Besonders gefragt sei in China das Model 3 von Tesla. Der kleinste Stromer von Tesla habe vor BYDs neuer Elektro-Limousine Han gelegen. Es würden der Li ONE, Xpeng P7 und Nio ES6 folgen. Das Model 3 habe sich lediglich in punkto Absatz dem Elektro-Kleinwagen Hong Guang Mini (Joint Venture aus General Motors, SAIC und Wuling) geschlagen geben müssen.Anleger sollten nach wie vor den Support bei 17,85 Euro im Blick behalten. Sollte diese Marke unterschritten werden, stelle die 50-Tage-Linie bei 17,31 Euro die nächste Unterstützung dar.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Ein Kauflimit könne bei 17,25 Euro platziert werden. (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link