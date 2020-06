Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Sehr gute Nachrichten für Aktionäre des chinesischen Konzerns. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, stehe BYD offenbar vor einem Deal mit Ford. Das könnte den Durchbruch für BYD als Zulieferer im Bereich der Batteriezellen bedeuten.Fords China-Projekt mit Changan Automobile werde ein Plug-in-Hybridmodell bauen. Die Batterien für das Modell sollten von BYD kommen. Für BYD wäre dies der erste große Deal mit einem Automobilhersteller. Zuletzt habe es am Markt immer wieder Gerüchte über Verhandlungen zwischen BYD und AUDI gegeben.BYD habe zuletzt in Sachen Batteriezellen einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Für die hohe Reichweite des neuen Elektroflitzers Han sorge u.a. die Blade Battery. Die Vorteile: Die Blade Battery sei weniger brandanfällig als andere Lithium-Ionen-Akkus. In Tests, so berichte BYD, sei die Batterie mit Nägeln beschossen worden. Normalerweise hätte ein herkömmlicher Lithium-Ionen-Akku bei einer derartigen Beanspruchung eine Temperatur von mehr als 500 Grad Celsius entwickelt. Die sog. Blade Battery habe sich allerdings nur auf 30 bis 60 Grad Celsius erwärmt, heiße es. Ein weiterer Vorteil der Blade Battery: Sie solle 50 Prozent weniger Platz benötigen als die Akkus der Konkurrenz.BYD verfüge mit Wolfgang Egger über einen hervorragenden Mann als Chefdesigner. Das neue Modell Han und die darauf aufbauenden Modelle würden dem chinesischen Konzern ein neues Image verleihen. Die eigene Batterieproduktion mit der neuen Blade Battery könnte ein Türöffner als Zulieferer für andere Automobilhersteller sein. Anleger mit Weitblick könnten einsteigen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link