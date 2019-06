Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,18 EUR -0,77% (04.06.2019, 13:47)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,19 EUR -0,95% (04.06.2019, 14:01)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (04.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Der chinesische Konzern habe seinen Finanzvorstand vor die Tür gesetzt. Der bisherige CFO Wu Jing-Sheng habe sich Ende Mai aus dem Unternehmen zurückgezogen. Der Rückzug erfolge aus persönlichen- und aus Altersgründen, heiße es von BYD. Nachfolgerin von Wu Jing-Sheng sei mit sofortiger Wirkung Zhou Ya-lin geworden. Sie sei seit 1999 bei BYD.Der CFO-Wechsel sollte auf die Kursentwicklung der BYD-Aktie keinen Einfluss haben. Vielmehr habe der Titel zuletzt unter dem ausufernden Handelskrieg zwischen den USA und China gelitten. Es sei davon auszugehen, dass keiner der beiden Parteien kurzfristig einlenken werde, was nicht unbedingt förderlich für die Aktienmärkte rund um den Globus sei.BYD habe ein sehr spannende Portfolio: Elektroautos, E-Busse, das Monorail-Geschäft und eine eigene Batterieproduktion. Ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Autobauern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: