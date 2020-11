Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

172,30 HKD +2,38% (19.11.2020)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Zu Beginn der Woche habe der chinesische Konzern sein neues Elektroauto, den D1 vorgestellt. Der D1 solle zunächst exklusiv an den BYD-Partner Didi ausgeliefert werden. BYD und Didi zusammen wollten eine Testflotte speziell für Ridehailing-Fahrten entwickeln.Die große Fantasie bei BYD bleibe also in den Sektoren Automotive mit Fokus auf Elektromobiltät und die Batteriesparte. Die Autonachfrage in China habe sich zuletzt schnell wieder erholt und mit der Elektro-Limousine "Han" habe BYD einen echten Treffer gelandet. Mit der Blade-Battery komme BYD darüber hinaus als Zulieferer für andere Autobauer in Frage.In den letzten Tagen habe die BYD-Aktie jedoch etwas Luft abgelassen - kein Wunder nach der beeindruckenden Rally der letzten Wochen. Das Papier sei unter die Unterstützung bei umgerechnet 18,85 Euro gerutscht. Ein Rücksetzer bis in den Bereich zwischen 16,40 und 16,87 Euro sei durchaus drin. Die BYD-Aktie sei eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2020)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:19,015 EUR -2,49% (18.11.2020, 16:37)