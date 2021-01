Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (06.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe einen heißen Spurt hinter sich, sei auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Doch sei dieser Spurt etwa schon wieder zu Ende? Am Mittwoch habe die Aktie wieder an Wert verloren, habe in China zu den größeren Verlierern gezählt, habe folglich auch im deutschen Handel eingebüßt. Der Grund sei in neuen Daten zu finden.BYD habe im Jahr 2020 deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert als noch 2019. Das stoße einigen Marktteilnehmern an diesem Mittwoch auf. BYD habe am Dienstag entsprechende Zahlen veröffentlicht. Demnach sei die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge im Jahresvergleich um 7,46 Prozent gesunken - Wachstum sehe anders aus. Allerdings lohne eine nähere Betrachtung der einzelnen Segmente.Wenngleich auch bei Elektromobilen ein Rückgang vermeldet worden sei, sei dieser mit elf Prozent vergleichsweise moderat ausgefallen. Und: Im Dezember habe die Zahl der Auslieferungen mit 19.482 Einheiten deutlich höher gelegen als ein Jahr zuvor, als 7.939 Fahrzeuge verkauft worden seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: