BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Nachdem der Hype um den chinesischen Konzern zuletzt etwas nachgelassen habe, könnten die Absatzzahlen der BYD-Aktie einen neuen Schwung bescheren. Zwar seien die Verkaufszahlen im Juni, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, erneut rückläufig gewesen. Allerdings lasse sich ein klarer Trend erkennen. Seit Februar habe sich die Situation kontinuierlich verbessert.Dank der Korrekturbewegung habe sich auch das Chartbild der zuletzt heiß gelaufenen BYD-Aktie wieder etwas aufgehellt. Das Papier notiere aber weiter auf hohem Niveau. Für eine Fortsetzung der rasanten Kursrally müsse die BYD-Aktie nun das neue 52-Wochen-Hoch bei 10,27 Euro überwinden.Die Korrekturphase bei BYD sei noch nicht beendet. Wer bereits investiert sei, beachte den Stoppkurs bei 6,50 Euro. Zukäufe sollten auf dem aktuellen Niveau zurückgestellt werden. Neueinsteiger sollten den Verlauf der Kurskorrektur abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2020)