Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

17,25 EUR +9,73% (29.10.2020, 12:21)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die Turbulenzen am Gesamtmarkt würden an der Aktie von BYD völlig vorbeigehen. Der Wert zeige sich stattdessen so stark wie noch nie und habe nun den zweiten Tag in Folge ein neues Allzeithoch erreicht. Könne dieser starke Anstieg noch weitergehen oder sei langsam die Luft raus? Das müssten Anleger jetzt bei der Aktie beachten.Nach dem Ausbruch aus der Konsolidierungsphase von Juli bis September sei die BYD-Aktie steil nach oben geklettert und habe sich innerhalb eines Monats verdoppelt. Dabei habe sich der Kurs in einem stabilen Aufwärtskanal bewegt. Dieser habe in den vergangenen Wochen mehrfach erfolgreich getestet werden können.Während des heutigen Handelstages habe der Wert direkt an der oberen Begrenzungslinie bei 164 Honkong-Dollar (entspreche 18,00 Euro) ein neues Allzeithoch markiert und sei anschließend daran abgeprallt. Aufgrund der extrem hohen Trendstärke der Aufwärtsbewegung (ADX-Indikator über 50 Prozent) sei ein weiterer Anstieg wahrscheinlich. Trotzdem sei die Aktie noch immer überhitzt, sodass jederzeit mit kurzen Rücksetzern gerechnet werden müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link