Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

7,92 EUR -2,49% (27.07.2020, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

7,932 EUR -2,44% (27.07.2020, 16:52)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die Aktie von BYD befinde sich nach wie vor in einer Konsolidierung. Der starke Aufwärtsimpuls von umgerechnet 6,00 Euro bis auf 10,21 Euro müsse verarbeitet werden. Dabei sollte die Unterstützung bei umgerechnet 7,56 Euro nicht unterschritten werden.BYD gelinge immer mehr der Swing weg vom Verbrennungsmotor, hin zum Bau von batteriebetriebenen Fahrzeugen.Keine Frage, die Autos aus dem Reich der Mitte hätten zuletzt zusehends an Qualität gewonnen. Auch die darin verbaute Technik der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge könne sich sehen lassen. Das neueste Beispiel dafür sei der BYD Han.Vor wenigen Tagen habe BYD sein Model Han im Kampf gegen Teslas Model 3 ins Rennen geschickt. Der Han sei das erste Elektroauto, das mit der neuen, leistungsfähigen Blade Battery ausgeliefert werde. Preis: zwischen 32.820 und 39.918 Dollar.Wie in der "Aktionär"-Ausgabe 23/2020 berichtet, habe BYD zuletzt in Sachen Batteriezellen einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Die neu entwickelte Blade Battery von BYD könnte für den Automobil-Hersteller eine Art Türöffner für neue Aufträge sein. Das Elektroauto Han werde BYD ein neues Image verschaffen.Jochen Kauper rät die BYD-Aktie zu halten. (Analyse vom 27.07.2020)