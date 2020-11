Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



20,63 EUR -2,27% (26.11.2020, 09:54)



CNE100000296



A0M4W9



BY6



1211.HK



BYDDF



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie konsolidiere auf hohem Niveau. In den letzten Tagen hätten sich gleich drei Analysten mit einem Update zur BYD-Aktie zu Wort gemeldet.Alexious Lee von Jefferies sehe für die BYD-Aktie Potenzial bis 238,60 Hongkong-Dollar (HKD) oder umgerechnet 25,50 Euro. Ken Lee von UOB KayHian traue dem Titel 220 HKD (23,79 Euro) zu.Am weitesten lehne sich nach wie vor Liang Yonghuo von China Merchants Securities aus dem Fenster. Sein Kursziel laute sportliche 340 HKD oder umgerechnet 37,00 Euro.Fakt sei: BYD profitiere von der schnellen Erholung der Auto-Nachfrage in China. Darüber hinaus komme die eigene Batterie-Sparte ("Blade-Battery") als Beschleunigungsfaktor dazu. Und mit der Elektro-Limousine "Han" habe BYD ein Ass im Ärmel. Ein echter Hingucker, der bei der Kundschaft sehr gut ankomme.Aus fundamentaler und technischer Sicht habe sich für BYD nichts geändert. Investoren sollten sich von Konsolidierungsphasen der Aktie nicht beirren lassen. Gut möglich, dass die BYD-Aktie in den kommenden Tagen noch einmal in die Zone zwischen umgerechnet 18,20 Euro und 19,50 Euro abtauche. Hier würden mehrere Unterstützungen liegen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät Anlegern bei der BYD-Aktie investiert zu bleiben. (Analyse vom 26.11.2020)