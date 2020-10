Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

135,90 HKD -6,66% (23.10.2020)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

15,165 EUR -6,01% (23.10.2020, 14:16)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Eigentlich sei es für die BYD-Aktie in dieser Woche richtig gut gelaufen. Das Papier des chinesichen Konzerns habe seit Wochenbeginn satte 12% zugelegt, habe nun allerdings im Laufe des heutigen Handelstages wiederum die Hälfte der Gewinne abgeben müssen. Sei der heutige Rücksetzer nur eine Verschnaufpause oder sei der steile Aufwärtstrend in Gefahr?Nach dem Ausbruch aus der Konsolidierungsphase von Juli bis September sei die BYD-Aktie steil nach oben geklettert und habe sich innerhalb eines Monats verdoppelt. Dabei habe sich der Kurs in einem engen Aufwärtskanal bewegt. Während des heutigen Handelstages sei der Wert unter hohem Handelsvolumen bis knapp über die untere Begrenzungslinie bei 131,50 HKD (Hongkong-Dollar) gefallen. Die BYD-Aktie habe diese jedoch erfolgreich testen können und habe darauf mit einem Minus von 6,7% bei 135,90 HKD innerhalb des Kanals geschlossen.Aufgrund der sehr hohen Trendstärke der mittelfristigen Aufwärtsbewegung (ADX-Indikator bei 50%) sollte der aktuelle Rücksetzer aber nur eine kurze Verschnaufpause sein. Werde die Trendlinie auch am Montag nicht nachhaltig durchbrochen, sei ein erneuter Anstieg bis rund 150 HKD recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: