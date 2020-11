Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (12.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Konsolidierung der BYD-Aktie sei zu erwarten gewesen. Viele technische Indikatoren hätten zuletzt deutliche Warnsignale gezeigt. Der kurzfristige Slow-Stochastik sei u.a. deutlich überkauft gewesen. Am Donnerstag starte der Titel aber bereits wieder durch.Die Konsolidierung der BYD-Aktie sei nur zwei Tage gelaufen. Das zeige die Relative Stärke. Unterstützung habe die starke Unterstützung bei 160 HongKong-Dollar (HKD) oder umgerechnet 17,50 EUR geboten. Hier sei auch der mittelfristige Aufwärtstrend verlaufen.Der Batterie- und Autohersteller profitiere u.a. von der Tatsache, dass China bis zum Jahr 2060 klimaneutral sein wolle. Bedeute, dass die Regierung u.a. die Elektromobilität weiter pushen werde. "Fahrzeugverkäufe werden bis 2060 zu 80 Prozent NEVs betragen, von den angestrebten 20 Prozent im Jahr 2025", sage Jefferies-Analyst Alexious Lee.Zuletzt habe Daiwa-Analyst Kelvin Lau sein Kursziel für die Aktie auf 250 HKD (27,40 EUR) angehoben. Haitong International starte die Einschätzung der BYD-Aktie am Donnerstag mit "outperform". Das Kursziel laute 201,60 HKD (22,00 EUR).Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät Anlegern, bei der BYD-Aktie investiert zu bleiben! (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link