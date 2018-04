Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen.

Hong Kong (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Ken Lee, Aktienanalyst beim Investmenthaus UOB Kay Hian, seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Im Rahmen einer Branchenstudie zum chinesischen Autosektor weisen die Analysten von UOB Kay Hian auf niedrigere Zölle auf importierte Fahrzeuge hin. Es sei damit zu rechnen, dass die Zölle von 25 auf 15% sinken könnten.Bedenken über einen verschärften Wettbewerb durch importierte Autos und die damit verbundenen Kursabschläge bei den Titeln seien aber ungerechtfertigt. Analyst Ken Lee rechnet nicht damit, dass niedrigere Zölle zu deutlichen Preisreduzierungen führen werden. Die Kurskorrekturen würden für gute Einstiegsgelegenheiten sorgen.Die Analysten von UOB Kay Hian rechnen damit, dass sich BYD Co. Ltd. einem verschärften Wettbewerb durch ausländische Produzenten ausgesetzt sehen wird. Die Lockerung der Kapitalrestriktionen für ausländische Unternehmen öffne dafür die Tür. Die Anreize für globale OEM's würden zunehmen mehr Modelle via Joint Ventures auf den Markt zu bringen, inklusive Elektrofahrzeugen. Tesla könnte sogar eigene Fabriken in China erlaubt werden, was eine reale Bedrohung für BYD darstelle, so Analyst Lee.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: