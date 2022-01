Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,61 EUR -6,90% (05.01.2022, 14:22)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrofahrzeug-Unternehmens BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Kurse von chinesischen Elektroauto-Aktien würden heute teils mehr als fünf Prozent einbrechen. Das dürfte nicht nur mit der allgemein immer noch sehr volatilen Lage bei China-Aktien mit Tech-Bezug zu tun haben. Vielmehr werde die politische Führung den Herstellern künftig weniger unter die Arme greifen.Mit Beginn des neuen Jahres habe China die Subventionen für den Kauf von E-Autos um 30 Prozent gekürzt. Ab 31. Dezember 2022 solle es gar keine Förderungen mehr geben.Bereits vergangenes Jahr sei der Zuschuss um 20 Prozent auf durchschnittlich etwa 2.800 Dollar gekürzt worden.China sei auch durch Subventionen zum größter Markt für Elektrofahrzeuge geworden. Nun würden chinesische Produzenten zunehmend ins Ausland drängen.Die Nachricht über das Auslaufen der Zuschüsse sei eigentlich schon seit vergangenem Freitag im Markt. Bei dem kurzfristigen Abverkauf könnte auch eine allgemeine Rotation im Autosektor eine Rolle spielen: Etablierte Hersteller würden zunehmend im E-Auto-Markt angreifen. Dazu komme die allgemein recht wacklige Lage in China. Sorgen würden u.a. die Auswirkungen der Omikron-Variante (die chinesischen Impfstoffe könnten nur begrenzt wirken) und die Lage am Immobilienmarkt bereiten. Bei Bedarf dürfte China seine heimischen Hersteller aber auch künftig unterstützen.Anleger können - unter Beachtung der im Heft kommunizierten Stopps - in laufenden Empfehlungen also investiert bleiben, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2022)