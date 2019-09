Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,85 EUR -1,32% (16.09.2019, 08:42)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,855 EUR -1,42% (16.09.2019, 08:52)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (16.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.In den letzten Monaten habe der schwache Automarkt in China und vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und dem Reich der Mitte der BYD-Aktie gehörig zugesetzt. Zuletzt hätten sich allerdings die positiven News bei BYD gemehrt. Die Aktie arbeite an ihrem Comeback.BYD habe vergangene Woche seine Verkaufszahlen für den Monat August vorgelegt. Der chinesische Autobauer habe 36.009 Autos verkauft. Zum Vergleich: im Vorquartal seien es 30.985 Fahrzeuge gewesen. Aktuell würden fast 50 Prozent der verkauften Autos auf Hybrid und Elektroautos entfallen. Einzig und alleine die Absätze der Elektro-Busse würden der guten Entwicklung etwas hinterherlaufen. 491 Einheiten seien von der BYD Company Ltd. über das Segment Busse im August ausgeliefert worden. Hier sei ein knackiges Minus zum Vorjahr mit 963 Einheiten angefallen.Bei den NEV-Passagierfahrzeugen hätten mit 11.005 Einheiten reine Elektroautos den Großteil der ausgelieferten Units ausgemacht. Im Vormonat seien es 9.795 Fahrzeuge gewesen. Zusammengenommen komme die BYD-Gruppe seit Beginn des Jahres auf einen Absatz von 295.066 Autos. Ein kleines Minus im Vergleich zum Vorjahr von 2,8 Prozent.Zudem habe BYD vor wenigen Tagen einen neuen Auftrag in Ungarn an Land ziehen können. Für die ungarische Stadt Pécs werde BYD zehn Elektrobusse liefern. Der Auftrag komme vom Verkehrsunternehmen Tüke Busz Zrt mit Sitz in Pécs.Die BYD-Aktie habe die guten News aufgenommen, und arbeite an ihrem Comeback. Das Papier habe den Widerstand bei umgerechnet 4,80 Euro genommen. Jetzt sei der Weg vorerst bis zur Marke von umgerechnet 5,02 Euro frei. Werde auch diese Hürde genommen, könne die BYD-Aktie bis zur wichtigen 200-Tage-Linie bei 5,53 Euro laufen. Erst sobald diese genommen werde, könne für die Aktie Entwarnung gegeben werden.An der BYD-Story habe sich auf lange Sicht grundsätzlich nichts geändert. Die Nachfrage nach Elektroautos steige. China sei und bleibe der Trendsetter in diesem Bereich und BYD habe sich in den letzten Jahren in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht. Zudem verfüge BYD mit Designer Wolfgang Egger (Ex-Audi) über einen hervorragenden Mann, der BYD in eine neue Liga führen könnte.Langer Atem ist gefragt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)