7,30 EUR +1,96% (14.02.2018, 12:46)



7,29 EUR +2,68% (14.02.2018, 12:39)



CNE100000296



A0M4W9



BY6



BYDDF



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (14.02.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei in den letzten Tagen wieder deutlich angesprungen. Rückenwind habe es durch gleich drei neue Kaufempfehlungen bekommen: Maybank traue der Aktie Potenzial bis 94 Hongkong Dollar (umgerechnet 10,22 Euro) zu. First Shanghai Securities halte sie bei 82,50 Hongkong Dollar (8,97 Euro) für fair bewertet, JP Morgan dagegen bei 100 Hongkong Dollar (10,87 Euro).Ferner nehme die Produktion von Elektrobussen in Indien Formen an: BYD-Partner Goldstone werde noch 2018 für umgerechnet 25 Mio. Euro eine Produktionsstätte in der Stadt Bidar aufbauen. Ziel sei die Fertigung von 1.000 E-Bussen im Jahr. Die Elektro-Busse sollten nicht nur in Indien verkauft, sondern auch in die Nachbarländer exportiert werden. Goldstone habe schon insgesamt 31 Elektrobusse an die beiden Verkehrsbetriebe "Himachal Roadways and Transport Corporation" und "Brihan Mumbai Electricity Supply and Transport Undertaking" geliefert.BYD möchte außerdem Mitte des Jahres eine zusätzliche Produktionsanlage für Batterien in Betrieb nehmen. Sie solle bis Juni 2018 mit der Produktion von Lithium-Batterien beginnen, so ein offizieller Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua. Die Investitionssumme betrage umgerechnet rund 630 Mio. USD. Die Produktionskapazität der neuen Batteriefabrik solle zehn Gigawattstunden pro Jahr betragen.Anleger müssen bei der BYD-Aktie etwas Geduld mitbringen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten sollte sich das auszahlen. Kurse unter 7,00 Euro sollten Anleger nutzen, um die Aktie einzusammeln. (Analyse vom 14.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link