Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (01.12.2017/ac/a/a)



BYD-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das Papier tue sich derzeit etwas schwer. Die BYD-Aktie pendle seit mehreren Wochen in einer Range zwischen 7,20 Euro und 8,20 Euro. Dabei wären die Voraussetzungen für weiter steigende Aktienkurse durchaus gegeben. Erst vor wenigen Tagen habe das Hightech-Unternehmenseine Absatzzahlen für den Autosektor präsentiert. Demnach habe die Mannschaft von Vorstand Wang Chuanfu das Ziel schon jetzt erreicht.Von Januar bis Oktober habe das Unternehmen BYD 82.859 Fahrzeuge verkauft. Für 2018 sei ein Absatz von 200.000 Elektroflitzern geplant. Dazu komme die neue Modellreihe Dynasty: ein elektrischer SUV mit sieben Sitzen. Letzten Meldungen zu Folge sollten für den Renner 40 Tage nach der Markteinführung bereits 20.000 Orders vorliegen.Nach dem fulminanten Anstieg von 5,00 Euro auf 9,00 Euro sei die BYD-Aktie in die Konsolidierung übergegangen. Kein Beinbruch.