BYD-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 80,00 Overweight J.P. Morgan Nick Lai 25.03.2019 64,00 Buy Daiwa Capital Markets Kelvin Lau 05.03.2019 30,00 Underweight Morgan Stanley Jack Yeung 15.02.2019 87,00 Buy Citigroup Jeff Chung 11.02.2019 58,00 Outperform Credit Suisse Bin Wang 17.01.2019 63,84 Add CGS-CIMB Danny Chen 23.11.2018 70,00 Buy China International Capital Wei Feng 23.11.2018 30,00 Sell UOB Kay Hian Ken Lee 22.11.2018 36,60 Underperform Merrill Lynch Ming-Hsun Lee 30.10.2018



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,43 EUR -1,30% (26.03.2019, 18:03)



Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,42 EUR -1,08% (26.03.2019, 17:46)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

62,60 HKD -0,40% (26.03.2019)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (26.03.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) vor Bekanntgabe der Jahreszahlen zu? 87,00 oder 30,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BYD-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BYD Co. Ltd. wird am 27. März die Jahreszahlen 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BYD-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von J.P. Morgan und liegt bei 80,00 HKD. In seiner Aktienanalyse vom 25. März stuft Analyst Nick Lai den Titel unverändert mit "overweight" ein. Im Rahmen einer Branchenstudie zur chinesischen Autoindustrie würden die Analysten von J.P. Morgan Securities generell auf eine Eintrübung des Nachfrageumfelds hinweisen. BYD Co. Ltd. gehöre aber nach Ansicht von Nick Lai weiterhin zu den Anlagefavoriten im Sektor.Die niedrigste Kursprognose für die Aktie von BYD stammt dagegen unter anderem von Morgan Stanley: Analyst Jack Yeung hält in einer Aktienanalyse vom 15. Februar am Kursziel von 30,00 HKD fest. Das Rating lautet weiterhin "underweight". Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien von BYC Co. Ltd. in den nächsten 15 Tagen an Wert verlieren würden, hätten die Analysten von Morgan Stanley damals mit 70% bis 80% beziffert.BYD ist und bleibt eine spannende, wenn auch spekulative Möglichkeit, am Boom der Elektromobilität in China zu partizipieren, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Anleger sollten jedoch gute Nerven und einen langen Atem mit bringen (Stoppkurs: 4,65 Euro).BYD habe mit dem Kleinwagen BYD e1 sein jüngstes Mitglied seine Portfolios an Elektroflitzern vorgestellt. Der Neue von BYD sei wohl am besten als ein Mix aus Smart und Toyota Aygo zu beschreiben. Der e1 werde mit einem Elektromotor mit 45 kW angetrieben. Die Reichweite solle zwischen 300 Kilometern und 350 Kilometer liegen. BYD schicke das neue Modell als Konkurrenz zum Benben EV und dem BAIC EC3 ins Rennen. Vorbestellungen für den BYD e1 seien ab 1. April möglich.Es bleibe dabei: BYD habe mit seiner eigenen Batterieproduktion ein Alleinstellungsmerkmal. Viele andere Autobauer seien auf Zulieferer wie CATL, Samsung SDI oder LG Chem angewiesen. BYD-Chef, Wang Chuanfu, wolle die Batterieproduktion von 16 GWh auf über 60 GWh im Jahr 2020 ausbauen. Zum Vergleich: Der größte Konkurrent CATL wolle bis 2022 Batteriezellen für 88 GWh fertigen. Dabei ist die Börsenbewertung von CATL bereits jetzt an der Heimatbörse im Vergleich zu BYD 25 Prozent höher, so Jochen Kauper weiter in einer Aktienanalyse vom 26. März.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BYD-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BYD-Aktie auf einen Blick: