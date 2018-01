WKN BUWOG-Aktie:

Die BUWOG Group (ISIN: AT00BUWOG001, WKN: A1XDYU, Ticker-Symbol: BWO) ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 66-jährige Erfahrung zurück. Heute zählt sie auch zu den wichtigsten Playern am deutschen Markt.



Insgesamt verfügt die BUWOG Group über ein hochwertiges Portfolio mit rund 49.200 Wohnungen. Als Bauträger zeichnen wir bislang für die Errichtung von mehr als 35.000 Wohnungen allein in Österreich verantwortlich.



Mit ihrer starken Neubauaktivität im Großraum Wien ist die BUWOG Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Österreich.



2012 stieg die BUWOG mit der Übernahme eines renommierten Berliner Entwicklungsunternehmens auch in den Wohnungsneubau im deutschen Markt ein und zählt auch in Berlin mittlerweile zu den führenden Projektentwicklern im Wohnungsbereich.



Im April 2016 stieg die BUWOG als Wohnbauentwickler in den Hamburger Markt ein.



Die Aktien der BUWOG AG notieren an den Börsen Wien, Frankfurt und Warschau. (05.01.2018/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - BUWOG-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BUWOG AG (ISIN: AT00BUWOG001, WKN: A1XDYU, Ticker-Symbol: BWO) unter die Lupe.Mit Rolf Buch lasse sich als Aktionär verdienen. Der Lenker der Vonovia SE, einst entstanden aus GAGFAH und Deutsche Annington, mit derzeit rund 350.000 Wohnungen, einer der größten Wohnimmobilienbesitzer hierzulande, habe den Laden stramm im Griff. Buch sei Verfahrenstechniker, liebe Details und habe mit den alten Immobilienwirtschaftlern wenig gemein. Er sei zahlen- und produktgetrieben, verstehe das Spiel am Kapitalmarkt und meide den großen Auftritt. Damit habe er Vonovia in den DAX geführt, die Finanzkennzahlen seien stimmig. Allein die Bewertungsmaßstäbe seien etwas aus dem Ruder gelaufen, weil der Aktienkurs sich positiv entwickelt habe. Doch das sei ja das Spiel der Investoren, der Emittent liefere "nur" die Basis. Die aktuell 42 Euro je Vonovia-Aktie würden 41% Wertzuwachs binnen eines Jahres bedeuten - happig für eine Immobilienaktie, die von der Substanz und der Differenz zwischen Fremdkapitalzinsen und Mietrenditen leben müsse.Eine gute Basis für einen risikoarmen Trade 2018 biete das jüngst vermeldete Übernahmeangebot der Vonovia für die BUWOG-Aktie aus Österreich, dort ein Bestandshalter von rund 49.000 Wohnungen. Für Vonovia sei der Schritt logisch gewesen, denn in Deutschland sei zu halbwegs sinnvollen Bewertungsmaßstäben in lebhaften Regionen kein größerer Bestand mehr kaufbar. Also habe Buch ins Ausland gemusst. Das angekündigte Übernahmeangebot zu 29,05 Euro je BUWOG-Aktie dürfte im zweiten Schritt, wenn es um die strategische Mehrheit gehe, sicherlich einen Zuschlag erhalten. Ein Bietergefecht sei zudem möglich, wenn auch aktuell keine Indizien dafür vorlägen.Sollten nun noch Aktivisten vom Schlage der Elliott-Fonds sich einmischen, dann könnte es spannend werden. Dieses Szenario müsste sich schnell einstellen, denn sonst dürfte der akribisch arbeitende Buch mit seinem M/A-Team den Sack bei größeren Investoren der BUWOG dicht gezogen haben, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 05.01.2018)