Kurzprofil BT Group plc:



Die BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF) ist die Holdinggesellschaft einer integrierten Unternehmensgruppe, die Stimm- und Datenübertragungsdienste in mehr als 170 Ländern anbietet. Das Angebotsspektrum umfasst nationale und internationale Telekommunikations-Services, Netzwerk- und IT-Services, Breitband- und Internet-Produkte wie auch verschiedene Produkte, die die Bereiche Festnetz und Mobilfunk miteinander verbinden.



Der Konzern gilt in Großbritannien sowohl für den privaten als auch für den Geschäftskundenmarkt als einer der größten und führenden Kommunikationsdienstleister des Landes. BT legt großen Wert auf enge Kundenbindung, mit dem Ziel, die für ein Telekommunikationsunternehmen bestmögliche Kundenbetreuung zu gewährleisten, gleichzeitig aber die eigene Effizienz und Produktivität zu steigern. (23.02.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - BT Group-Aktienanalyse von Analysten Carl Murdock-Smith und Usman Ghazi von der Privatbank Berenberg:Carl Murdock-Smith und Usman Ghazi, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des britischen Telekomkonzerns BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF), senken aber das Kursziel von 3,20 auf 3,10 GBP.Die Investoren würden sich derzeit bei der BT Group auf die dreijährige Pensionsüberprüfung, das Ergebnis der Untersuchung der Ortsanschlüsse durch den britischen Regulierer Ofcom und das Risiko höherer Investitionsausgaben in das Glasfasernetz, wodurch die Dividende gefährdet werde, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Man werde in den kommenden sechs Monaten viel mehr wissen und dies sollte die Investmentstory der BT Group verbessern. Die Analysten würden glauben, dass der aktuelle Aktienkurs an allen Fronten ziemlich negative Ergebnisse widerspiegele. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Carl Murdock-Smith und Usman Ghazi, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die BT Group-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 3,20 auf 3,10 GBP reduziert. (Analyse vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BT Group-Aktie:2,7485 EUR +2,86% (23.02.2018, 09:21)London Stock Exchange-Aktienkurs BT Group-Aktie:2,4025 GBp +3,40% (23.02.2018, 10:17)