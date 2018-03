Tradegate-Aktienkurs BRAIN-Aktie:

24,50 EUR -0,61% (01.03.2018, 11:55)



ISIN: DE0005203947

DE0005203947



WKN: 520394

520394



Ticker-Symbol: BNN

BNN



Kurzprofil BRAIN:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (01.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - BRAIN-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN).Die Schätzung und Empfehlung des Research-Hauses EQU.ITS GmbH würden angepasst. Der operative Geschäftsgang habe in Q1/17-18 unter Plan gelegen, so die Analysten. Die alte Zielstellung im Laufe des Gj.2017-18 den adjustierten EBIT-Break-even zu erreichen, sei "kassiert" worden. Die vom Management beschlossenen Strategieanpassungen - mit dem Ziel schnellerer Einnahmengenerierung - sollten zügig umgesetzt werden. Eine neue und konkrete Guidance wäre aber nicht veröffentlicht worden; die kommende HV am 08.03.2018 gäbe Gelegenheit zur Klärung, so die Analysten.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die BRAIN-Aktie von "halten" auf "verkaufen" zurück. (Analyse vom 28.02.2018)Börsenplätze BRAIN-Aktie:Xetra-Aktienkurs BRAIN-Aktie:24,35 EUR -1,22% (01.03.2018, 11:55)