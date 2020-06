Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,6595 EUR +1,12% (16.06.2020, 08:53)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,56 EUR (15.06.2020)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,09 GBP -4,15% (15.06.2020)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der teilweise dramatische Einbruch der Ölpreise habe bereits dazu geführt, dass der britisch-niederländische Energieriese Royal Dutch Shell erstmals seit 1945 seine Dividende habe kürzen müssen. Der Rivale BP habe die Ausschüttung bisher stabil gehalten. Doch nach den jüngsten Meldungen kämen diesbezüglich immer mehr Zweifel auf.So habe etwa Jefferies-Analyst Jason Gammel geschrieben, die Zweifel an der Dividende des Ölkonzerns dürften durch die kräftigen Abschreibungen neue Nahrung erhalten. Auch die Experten der DZ BANK würden nun mit einer Kürzung der Ausschüttung rechnen.Eine Dividendensenkung wäre für die Anteilseigner sicherlich ärgerlich, aus ökonomischer Sicht aber natürlich nachvollziehbar. Schließlich könne BP die Dividende nicht aus den laufenden Erträgen finanzieren. Zudem stehe BP vor enormen Investitionen, um sich für eine Zukunft zu wappnen, in der Öl eine weniger wichtige Rolle spielen werde. Daher sollte der Energieriese sein Kapital zusammenhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: