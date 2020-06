Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,843 EUR +0,01% (04.06.2020, 14:23)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,8205 EUR -0,66% (04.06.2020, 14:37)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

341,23 GBp +0,57% (04.06.2020, 14:24)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Anders als der Konkurrent Royal Dutch Shell habe der britische Energieriese BP die Dividende im Zuge des dramatischen Ölpreisverfalls nicht gekürzt. Hier locke nun eine satte Rendite von 8,8 Prozent.Von den aktuell 27 Experten, die sich regelmäßig mit der BP-Aktie befassen würden, würden 13 zum Kauf raten. Zehn Analysten würden die BP-Aktie mit "halten" einstufen, vier würden den Ausstieg empfehlen.Das durchschnittliche Kursziel belaufe sich aktuell auf 379 Britischen Pence (umgerechnet 4,26 Euro) und damit zwölf Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Anleger können bei der Dividendenperle BP nach wie vor an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Ertragslage helle sich angesichts der laufenden Lockerungen und der sich stabilisierenden Ölpreise weiter auf. Der Stoppkurs sollte bei 2,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: