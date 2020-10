Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2020 sei erneut durch die deutlich niedrigeren Öl- und Gaspreise (y/y) belastet gewesen. Das bereinigte EPS sei aber positiv gewesen und habe sich gegenüber Q2 2020 (negativ) verbessert gezeigt. Es habe die Analysten-Prognose nicht erreicht, sei jedoch besser als der Marktkonsens ausgefallen. Die Q3-Dividende (+/-0% q/q auf 0,0525 USD je Aktie) habe den Erwartungen entsprochen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.) hätten sich im Quartalsverlauf leicht verschlechtert. Die Ertragsperspektiven würden zumindest vorerst weiterhin getrübt bleiben (laut IEA (WEO 2020) und OPEC (WOO 2020) solle die globale Ölnachfrage erst 2022 oder später wieder das 2019er Niveau erreichen).Der Anfang August bekannt gegebene Transformationsplan sorge für Transparenz, zeige aber auch die strukturellen Herausforderungen (vom Öl- und Gaskonzern zum diversifizierten Energiekonzern). Der Analyst habe seine Prognosen teilweise gesenkt (u.a. bereinigtes EPS 2020e: -0,23 (alt: -0,16) USD; berichtetes EPS 2020e: -1,01 (alt: -0,92) USD; DPS 2020e: unverändert 0,2625 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: +0,22 (alt: +0,23) USD; DPS 2021e: unverändert 0,21 USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die BP-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 3,00 auf 1,90 GBP reduziert. (Analyse vom 29.10.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:2,18 EUR +2,83% (29.10.2020, 11:24)