Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,886 EUR +3,74% (29.11.2021, 19:40)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,872 EUR +3,25% (29.11.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

328,80 GBp +3,51% (29.11.2021, 17:38)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Die Ölpreise seien am Montag stark gestiegen, wovon Aktien wie Exxon, BP & Co im heutigen Handel deutlich hätten profitieren können. Sie hätten dennoch nur einen Teil der massiven Verluste vom vergangenen Freitag wettmachen können, als die Sorge vor der Ausbreitung einer als besorgniserregend eingestuften Omikron-Variante des Coronavirus einen massiven Einbruch der Notierungen am Ölmarkt ausgelöst habe.Am Freitag seien die Ölpreise zeitweise fast zehn Dollar je Barrel eingebrochen, nachdem eine hohe Unsicherheit der Anleger wegen einer neuen und möglicherweise gefährlicheren Variante des Coronavirus einen Ausverkauf an den Finanzmärkten ausgelöst habe. Rohstoffexperte Daniel Hynes von der Australia & New Zealand Banking Group habe den Kurssturz der Ölpreise vom vergangenen Freitag als "komplette Überreaktion" des Marktes bezeichnet.Solange die Ölpreise auf halbwegs auf dem aktuell hohen Niveau verharren würden, werde die Kasse bei BP weiterhin klingeln.Die mit einem 2022er KGV von 8, einem KBV von 1,2 und einer Dividendenrendite von 4,4 Prozent immer noch sehr günstig bewertete BP-Aktie bleibt ein Kauf (Stopp: 3,20 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: